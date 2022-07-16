Що світові ЗМІ пишуть про війну росії в Україні

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Підбірка перших шпальт за 15 липня 2022 року

Що світові ЗМІ пишуть про війну росії в Україні? Підбірку перших шпальт за 15 липня 2022 року, які інформують про події в нашій країні, зібрав Cергій Чернявський. Головні теми газет Росію звинувачують у жахливих військових злочинах. Діти були серед загиблих, яких вчора вбили російська ракета у Вінниці

The Guardian Weekly - Віталій Кім: губернатор, який займається тхеквондо, любить жартувати про росіян, але серйозно налаштований перемогти свого ворога

Нафта падає нижче рівня вартості до вторгнення. Ціни на нафту впали нижче за 95 доларів вперше після вторгнення в Україну

Нові маршрути для зерна з України

В Україні досі вирує війна. Проте западні економісти та політики вважають, що вже знають, якою має бути країна у майбутньому. При цьому вони проєктують власні побажання та мало хочуть допомагати фінансово.

Лише 8 відсотків біженців з України знаходять роботу у Швейцарії

Італійські пацифісти: лише 16% говорять «так» зброї у Києві

Економія енергії в Австрії можлива без особливих зусиль

За даними російського інформаційного агентства «РІА» Москва в обмін на транспортування зерна з Одеси негайно хотіла б, щоб західні санкції було знято «щодо страхування судів, логістики, транспортних послуг та банківських операцій». Наступного тижня має стати зрозумілим, яку ціну Росії світ заплатить за українське зерно

З бандитом не можна домовитися, якщо ти зі слабшої позиції. Запад не розуміє, що для Путіна війна – це лише спосіб підняти соціологічні опитування. Він чотири рази починав війни, каже Ходорковський

Українські священики піддають пильній перевірці. Офіційні особи підозрюють, що деякі священнослужителі Української православної церкви можуть співпрацювати з Росією

Людина, яка прислухається до Путіна і може хотіти його посаду - Микола Патрушев

США починають наздоганяти Росію та Китай у гонці гіперзвукових озброєнь

Російська кіберзагроза для Канади більша, ніж повідомлялося. Вона складна та поширена, каже канадська CSE













































Автор: ТелеграфЪ

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