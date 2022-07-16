Кременчужан запрошують на вакцинацію. Є Pfizer та CoronaVac

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 306

У суботу пункти вакцинації працюватимуть до 13 години

Кременчужан запрошують пройти вакцинацію проти коронавірусу. За повідомленням пресслужби мерії міста, 16 липня в пунктах вакцинаціі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac.

Адреси:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9,

вул. Івана Мазепи, 26

Час роботи - з 08.00 до 13.00 години

Зазначається, що вчора, 15 липня у місті було вакциновано 140 осіб: по першій дозі отримали 12 громадян, по другій - 13, бустерною дозою вакциновано 115 осіб.

Від початку вакцинації 116 тис. 463 жителя Кременчука отримали по одній дозі вакцини. 115 тис 160 осіб - дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною - 16 тис. 710 кременчужан.