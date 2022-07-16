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Кременчук

Кременчужан запрошують на вакцинацію. Є Pfizer та CoronaVac

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 306

 У суботу пункти вакцинації працюватимуть до 13 години

Кременчужан запрошують пройти  вакцинацію проти коронавірусу. За повідомленням пресслужби мерії міста, 16 липня в пунктах вакцинаціі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac. 

Адреси:

квартал 278, буд. 13Б; 

вул. Генерала Манагарова, 9, 

вул. Івана Мазепи, 26 

Час роботи - з 08.00 до 13.00 години

Зазначається, що вчора, 15 липня у місті було вакциновано 140 осіб:  по першій дозі отримали 12 громадян, по другій - 13, бустерною дозою вакциновано 115 осіб.

Від початку вакцинації 116 тис. 463 жителя Кременчука отримали по одній дозі вакцини. 115 тис 160 осіб - дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною - 16 тис. 710 кременчужан.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: вакцинація коронавірус
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