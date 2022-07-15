Резніков виступив проти вручення повісток як покарання

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що виступає проти вручення повісток у військкомат як покарання за громадські провини. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
За його словами, нині людей у секторі оборони достатньо, хоча набір триває, він відбувається «не в якихось величезних масштабах», проте є поранені й загиблі, деяким підрозділам треба відпочити й відновити боєздатність.
Разом з тим він виступив проти вручення повісток як покарання, наприклад, за перевищення швидкості.
Випадки з врученням повісток у громадських місцях вн назвав «ексцесом виконавця».
Резніков також нагадав, що вручення повістки не означає, що людину забрали до армії. Це означає, що йому треба прийти до центру комплектації, де зокрема перевірять – чи стоїть людина на обліку.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер