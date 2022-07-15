Резніков виступив проти вручення повісток як покарання

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 217

«Служити країні й захищати країну – це точно не повинно бути покаранням»

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що виступає проти вручення повісток у військкомат як покарання за громадські провини. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

За його словами, нині людей у секторі оборони достатньо, хоча набір триває, він відбувається «не в якихось величезних масштабах», проте є поранені й загиблі, деяким підрозділам треба відпочити й відновити боєздатність.

Разом з тим він виступив проти вручення повісток як покарання, наприклад, за перевищення швидкості.

«Я вважаю, що це дурість повна, тому що служити країні й захищати країну – це точно не повинно бути покаранням», – сказав міністр оборони.

Випадки з врученням повісток у громадських місцях вн назвав «ексцесом виконавця».

«Це як у прислів'ї про дурня, якого змусили богу молитися. Кожен центр комплектації має свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому випадку. Не в якихось величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених», – сказав він.

Резніков також нагадав, що вручення повістки не означає, що людину забрали до армії. Це означає, що йому треба прийти до центру комплектації, де зокрема перевірять – чи стоїть людина на обліку.