ЦПД розвінчує брехню рф про «покращення» в Маріуполі та мобілізованих з «обмеженнями»

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 223

Покращення ситуації у Маріуполі та мобілізовані у ЗСУ з обмеженнями щодо здоров’я – серед фейків російської пропаганди, що вона їх поширила минулої доби. Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у Telegram.

Так, колаборант-«керівник» тимчасово окупованого Маріуполя к.іващенко заявив: «екологічна ситуація в Маріуполі покращилася останнім часом, оскільки у місті на даний момент не працюють металургійні підприємства, всі розмови українських ЗМІ про катастрофу – вигадки». У ЦПД застерігають, що це дезінформація.

Водночас у мо рф із посиланням на свідчення полонених військовослужбовців ЗСУ повідомили, що «велика кількість мобілізованих українських громадян мають обмеження щодо здоров’я, але у військкоматах їх змушують підписувати відмову від проходження спеціальної медичної комісії». У ЦПД наголошують, що це знову ж таки дезінформація.

Окрім того, змі рф із посиланням на міноборони рф повідомили: «200 бойовиків формування «Кракен» відмовилися виконувати наказ командування про висунення в район м.Краматорськ. Бойовики заявили про «перехід» до харківської міської тероборони, а під час бійки з командирами та перестрілки, що почалася, було вбито шестеро осіб». У ЦПД попереджають, що й ця інформація не відповідає дійсності.