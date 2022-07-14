Окупаційні війська росії за минулу добу втратили 300 військових, 18 танків та 2 літаки

Захисники України за минулу добу знищили 300 окупантів, 18 російських танків та 2 ворожі літаки. А за 141 день загарбницької війни в Україні росія втратила вже близько 37 870 військових, 1 667 танків та 219 літаків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 липня орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 од,
засобів ППО – 109 од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилатих ракет – 155 од,
кораблів/катерів – 15 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
спеціальної техніки – 67 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, - зазначають у Генштабі ЗСУ.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер