Три російські ракети вдарили по центру Вінниці: відомо про 17 загиблих та 90 поранених (додано)

російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Три ракети в будівлю з офісними приміщеннями. За іншої інформацією - по торгівельному центру. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.
На місці удару виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів.
Антон Геращенко, радник голови МВС, повідомляє, що одна з ракет впала біля пологовому будинку. Відзначимо, що пологовий будинок №2 знаходиться біля будинку офіцерів. Вони розташовані в центрі Вінниці.
При цьому Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА, повідомив, що ще 4 ракети збили над областю.
Додано:
12.14. За даними ДСНС кількість загиблих у Вінниці збільшилась до 8. Ще 8 людей травмовано. Згоріло 25 автомобілів на паркувальному майданчику поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Над ліквідацію наслідків обстрілу працюють 90 рятувальників.
Попередньо відомо, що по Вінниці і області було випущено до 10 ракет, 4 з них збили сили ППО.
12.43. Повідомляють про знайдені 15 тіл загиблих, ще 25 людей поранені.
13.45. У Вінниці знайшли вже 17 загиблих, серед них двоє дітей. Про це повідомляють у офісі Генпрокурора. За медичною допомогою звернулося 90 постраждалих. 50 з них знаходяться у важкому стані. Рятувальні роботи продовжуються.
Окупанти нанесли удар по Вінниці ракетами «Калібр», - повідомив спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
14.25. У Вінниці повідомляють вже про 20 загиблих, серед яких троє дітей.
Важливо! Ракети «Калібр» - є високоточною зброєю. Максимальне відхилення від цілі складає до 4 метрів. Отже, рашисти знали куди цілились і нанесли цей удар з метою вбити якомога більше цивільних людей.
А це коментарі російських громадян під постом про загибель дитини з фото загиблої. Рашисти у своєму цинізмі перевершують фашистів.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер