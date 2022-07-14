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Три російські ракети вдарили по центру Вінниці: відомо про 17 загиблих та 90 поранених (додано)

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 1 426

 

Окупанти вдарили ракетами по будівлі з офісними приміщеннями у робочий день

російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Три ракети в будівлю з офісними приміщеннями. За іншої інформацією - по торгівельному центру. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.

На місці удару виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів.

Антон Геращенко, радник голови МВС, повідомляє, що одна з ракет впала біля пологовому будинку. Відзначимо, що пологовий будинок №2 знаходиться біля будинку офіцерів. Вони розташовані в центрі Вінниці.

При цьому Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА, повідомив, що ще 4 ракети збили над областю.

- На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. «Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист», — наголосив він.

Додано:

12.14. За даними ДСНС кількість загиблих у Вінниці збільшилась до 8. Ще 8 людей травмовано. Згоріло 25 автомобілів на паркувальному майданчику поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Над ліквідацію наслідків обстрілу працюють 90 рятувальників.

Попередньо відомо, що по Вінниці і області було випущено до 10 ракет, 4 з них збили сили ППО.

12.43. Повідомляють про знайдені 15 тіл загиблих, ще 25 людей поранені. 

13.45. У Вінниці знайшли вже 17 загиблих, серед них двоє дітей. Про це повідомляють у офісі Генпрокурора. За медичною допомогою звернулося 90 постраждалих. 50 з них знаходяться у важкому стані. Рятувальні роботи продовжуються.

Окупанти нанесли удар по Вінниці ракетами «Калібр», - повідомив спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

14.25. У Вінниці повідомляють вже про 20 загиблих, серед яких троє дітей.

Важливо! Ракети «Калібр» - є високоточною зброєю. Максимальне відхилення від цілі складає до 4 метрів. Отже, рашисти знали куди цілились і нанесли цей удар з метою вбити якомога більше цивільних людей.

 

 

А це коментарі російських громадян під постом про загибель дитини з фото загиблої. Рашисти у своєму цинізмі перевершують фашистів.

 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ракетний удар Вінниця російські окупанти
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