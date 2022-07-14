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На Кременчуччині попри війну ремонтуються дороги: де, які та чи будуть ремонтувати інші

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 389

 

Ремонт місцевих доріг проводиться за умови співфінансування від територіальних громад – У Полтавській області вже оновлено 30 тисяч кв. м дорожного покриття

Читачів нашого видання давно цікавить питання щодо ремонту автомобільних доріг у районі, зокрема дороги з Кременчука до Власівки, особливо на ділянці від Кривушей до Михайленок, яка в дуже поганому стані.

Відповідне питання сьогодні на ранковому брифінгу задали очільникам Кременчуцької районної військової адміністрації.

На брифінгу журналістам пояснили, що головною умовою проведення ямкового ремонту місцевих доріг є їх співфінансування з боку територіальних громад. Держава вносить свою частку цього фінансування через Агенство місцевих доріг Полтавської області.

За словами заступника начальника Кременчуцької РВА Артема Даценка, у Глобинській територіальні громаді ямковий ремонт проводиться на дорозі Глобино-Шепелівка-Устимівка та Глобино-Горби-Бугаївка. Окрім того, ремонтуються також дороги у самому Глобиному.

На ці ремонтні роботи з бюджету громади виділено 5 млн грн.

У Пришибській та Новогалещинській громадах також проводиться вибірковий ямковий ремонт найбільш аварійних ділянок доріг на території цих громад на що виділено відповідно 1 млн та 1,2 млн грн.

- Є деякі проблеми з фінансуванням, які наразі вирішуються, щодо продовження ремонту дороги Кременчук-Глобино-Манжелія-Козельщина, - зазначив Артем Даценко.

За його словами, у Кременчуці та Горішніх Плавнях міські дороги ремонтуються коштом місцевих громад.

Як зазначив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, питання ремонту дороги з Кременчука до Власівки також розглядається, і як тільки будуть вирішені усі нюанси, пов’язані з фінансуванням проведення робіт, його теж розпочнуть.

- У громадах Полтавщини продовжують ямковий ремонт місцевих доріг. Натепер роботи тривають у 18 територіальних громадах. Уже завершили 14 об’єктів із 30 розпочатих. Це 30 тисяч «квадратів» оновленого дорожнього покриття.

Попри війну, дороги необхідно ремонтувати. Це наша безпека! Все буде Україна, - повідомляють на офіційній сторінці Агенства місцевих доріг Полтавської області у Фейсбуці.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Агенство місцевих доріг Полтавської області
Теги: Кременчуцький район ремонт доріг
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