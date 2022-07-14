Випускники шкіл на Кременчуччині готуються до Національного мультипредметного тесту

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 229

З метою безпеки не варто розголошувати місце та дату проведення тестування

Через війну цього року замість ЗНО випускники шкіл здаватимуть єдиний Національний мультипредметний тест, який складається із трьох блоків питань по українській мові, математиці та історії України. Верховна Рада відповідні зміни внесла ще три місяця тому.

Про те, як готуються до проведення цього тесту у Кременчуцькому районі на брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, Національний мультипредметний тест відбуватиметься у три сесії:

основна: з 18 липня по 10 серпня;

додаткова: з 16 по 20 серпня;

спеціальна: з 12 по 16 вересня.

Більшість учасників тестування, які зареєструвалися для участі у ЗНО, братимуть участь у основній сесії у найближчому до їх місця проживання центрі тестування. Ті, хто не зможе з поважних причин – у додатковій чи спеціальній сесіях, для чого потрібно подати заявку.

- Кожний учасник має роздрукувати запрошення-перепустку, мати паспортні документи, з’ясувати для себе дату тестування, маршрут до місця його проведення та спланувати свій проїзд, щоб не запізнитися. З метою безпеки не варто розголошувати місце та дату проведення тестування, - зазначив Артем Даценко.