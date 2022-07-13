Основну сесію НМТ складатимуть 8 тисяч дітей з Полтавщини

В основній сесії НМТ візьме участь близько 8 тисяч дітей на Полтавщині, тестування проводитимуть в особливих умовах - в умовах воєнного стану. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Центри тестування, адреси яких не розголошують задля безпеки, охоронятиме поліція та ДСНС. Наразі всі центри тестування в Полтаві, Лубнах, Кременчуці, Пирятині, Карлівці, Гадячі повністю готові до роботи.
Нагадаємо, тестування відбудеться в три сесії:
основна – 18 липня – 10 серпня;
додаткова – 16–20 серпня;
спеціальна – 12–16 вересня.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер