Російська армія тримає напоготові 24 ракети «Калібр» у Чорному морі, - військово-морські сили ЗСУ

Станом на 13 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує 4 носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети, повідомляють військово-морські сили ЗСУ.
За їх даними, в акваторії Середземного моря до 5 носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до 2-х ракетних крейсерів.
За їх даними протягом минулої доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 20 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер