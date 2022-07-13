журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російська армія тримає напоготові 24 ракети «Калібр» у Чорному морі, - військово-морські сили ЗСУ

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 388

 На бойовому чергуванні - 4 ракетоносії

Станом на 13 липня  на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує 4 носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети, повідомляють військово-морські сили ЗСУ.

За їх даними, в акваторії Середземного моря до 5 носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до 2-х ракетних крейсерів. 

«Окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій 6 кораблями та катерами в Азовському морі», - йдеться в повідомленні.

 За їх даними протягом минулої доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 20 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації.

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: війна ракетоносії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх