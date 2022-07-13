Російська армія тримає напоготові 24 ракети «Калібр» у Чорному морі, - військово-морські сили ЗСУ

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Станом на 13 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує 4 носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети, повідомляють військово-морські сили ЗСУ.

За їх даними, в акваторії Середземного моря до 5 носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до 2-х ракетних крейсерів.

«Окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій 6 кораблями та катерами в Азовському морі», - йдеться в повідомленні.

За їх даними протягом минулої доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 20 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації.