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Наречені полонених військових з «Азову» знялися у фотосесії в образі закривавлених ляльок-мотанок

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 983

 «Де б вони не були – ми з ними і наші серця з ними…»

Фотожурналіст і фотограф Ігор Єфімов з Черкас опублікував кадри фотосесії, героїнями якої стали дружини військових з «Азову», які перебувають в полоні. Вони ж самі і створили костюми, грим і сам проект є наречені. Фотосесію назвали «Де б вони не були – ми з ними і наші серця з ними…»

За легендами, сакральним оберегом наших предків від злих сил та бід була вузликова лялька – лялька-мотанка. 

 

«Нехай наша рідна земля та жіночі серця оберігають захисників України. Кожен день ми віримо в їхнє повернення. Віримо, що з ними буде все добре.  Як і наші предки, ми створюємо обереги, які захищатимуть мужніх українських воїнів. Де б вони не були – ми з ними і наші серця з ними. Ми нагадуємо про них щомиті. Ми віримо у них. Ми чекаємо на них», - написав фотограф.



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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Ігор Єфімов
Теги: полк Азов фотосесія
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