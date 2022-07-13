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Кременчук, Здоров'я

З серпня Україна переходить на електронні рецепти на антибіотики

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 273

 У рамках перехідного періоду  медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом

З серпня в Україні впроваджують електронні рецепти на антибіотики. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Однак перехід здійснюватимуть поступово. 

Так, у рамках перехідного періоду препарат у деяких аптеках почнуть відпускати за наявності електронного рецепта. Видаватимуть е-рецепти на антибіотики під час цього етапу ті заклади охорони здоров’я, які вже працюють з електронною системою охорони здоров’я. Решта – як і зараз, можуть виписувати паперовий рецепт.

У той же час у МОЗ зазначили, що до кінця року медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом.

«Для цього вони мають обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ. Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що ВООЗ визнала проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства. Фахівці визнали, що до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.

Нагадаємо, на е-рецепти в Україні планували перейти з 1 квітня, однак перехід відклали у зв'язку із воєнним станом. 


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Автор: Олеся Данилова
Теги: антибіотики е-рецепт МОЗ
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