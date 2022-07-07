У центрі Кременчука зіткнулись автівки (оновлюється)

7 липня на перехресті вулиць Софіївська та Маслова сталась ДТП. Ймовірно, з потерпілими.
На місці працює патрульна поліція та медики.
Інформацію щодо ДТП уточнюємо.
Оновлено 10.04
Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в патрульній поліції Кременчука, за попередньою інформацією ДТП - без потерпілих.
Відомо, що «Москвич» не надав перевагу у русі автомобілю Toyota, внаслідок чого відбулось зіткнення.
Оновлено 11.20
Згодом патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій автомобіля ІЖ 2125 під керуванням 61-річного водія, який рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю Toyota Camry, водій якого рухався головною дорогою.
Внаслідок порушення правил дорожнього руху, відбулось зіткнення автівок. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Обійшлося без постраждалих.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер