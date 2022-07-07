У центрі Кременчука зіткнулись автівки (оновлюється)

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На місці працює поліція та швидка

7 липня на перехресті вулиць Софіївська та Маслова сталась ДТП. Ймовірно, з потерпілими.

На місці працює патрульна поліція та медики.

Інформацію щодо ДТП уточнюємо.





Оновлено 10.04





Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в патрульній поліції Кременчука, за попередньою інформацією ДТП - без потерпілих.

Відомо, що «Москвич» не надав перевагу у русі автомобілю Toyota, внаслідок чого відбулось зіткнення.





Оновлено 11.20

Згодом патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій автомобіля ІЖ 2125 під керуванням 61-річного водія, який рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю Toyota Camry, водій якого рухався головною дорогою.

Внаслідок порушення правил дорожнього руху, відбулось зіткнення автівок. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Обійшлося без постраждалих.



