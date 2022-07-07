Ніч у регіонах: російська армія обстріляла Харківщину та Дніпропетровщину

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Як минула ніч та доба в Україні. Дані голів обладміністрацій станом на ранок 7 липня

На Сумщині ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотінській громадах. По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї. Було випущено ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду. В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад, приватний будинок.

На Дніпропетровщині російські війська знову обстріляли Криворізький район. Під удар потрапила Зеленодольська громада – три населених пункти. Село Мар’янське через обстріли частково без світла. Люди не постраждали. Напередодні ввечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. У Покровській громаді поранено трьох людей, одна – у важкому стані.

У Харкові вночі окупанти вдарили по школі-інтернату. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає. По області вночі в Чугуївському районі, Слобожанській тергромаді загорілася хвойна підстилка на площі двох га. За попередніми даними, загоряння відбулось після падіння збитої ракети. Загалом протягом доби по області один поранений (смт Слатине), двоє людей загинуло (Харків та Харківський р-н).

На Бахмутському напрямку (позиції, на які відійшли наші військові) противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. Успіху не мав. У Сєвєродонецьку представили вже третього «народного мера» – цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м. Брянка часів Януковича, а також «ЛНР» . Чоловіків на окупованих територіях запрошують нібито на роботу, вручають повістки та відправляють захищати «нову батьківщину» .

На Донеччині протягом доби – масовані обстріли з артилерії по населених пунктах та містах області: Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, смт Желанне, с. Весела Долина, с. Карлівка, с. Ласточкине – двічі, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Соловйове. Пошкоджено 35 об’єктів. Загинуло сім цивільних (у т.ч дитина), двох людей поранено.

На Миколаївщині обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці обстрілів зазнало м. Очаків та Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Потерпілих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора було зафіксовано обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.

Також вчора окупанти обстріляли с. Лимани Галицинівської громади «Градами» та артилерією 122-го калібру. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері в с.Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.

Херсонщина: вибухи, пожежі у лісах, на полях і у селах, обстріли будинків та мінування, знищення соціальних та інфраструктурних об’єктів. Гасити пожежі окупанти не дозволяють, тому аграрії та селяни намагаються робити це самотужки. У багатьох населених пакетах п’ятий місяць немає води і світла, тому гасити пожежі стає тяжко. Стабільно критична ситуація.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській області, на Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.