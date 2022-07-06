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За останні два тижні ЗСУ знищили 18 складів з боєприпасами російських окупантів – HIMARS допомагає

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 305

 

На передовій буде певне затишшя

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що інтенсивність ворожих обстрілів на передовій значно скоротиться

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

- На передовій буде певне затишшя. За останні два тижні ЗСУ знищили понад 18 складів з боєприпасами. Ворог використовує запаси, які мав на передовій. Інтенсивність обстрілів на передовій значно скоротиться. На базі, яку ми підірвали у Сніжному, знаходилась техніка, гелікоптери, командні пункти. Ворог не зможе швидко поновити свої запаси, - зауважив Смірнов.

Також радник міністра внутрішніх справ додав, що українські військові й раніше знали де знаходяться командні пункти ворога та склади з боєприпасами.

- У нас не було техніки та озброєння, яке могло вражати цілі. Це перші паростки того, що ми отримуємо озброєння дальнього радіуса дії, яке допомагає нам завдавати втрат противнику. Це ключове питання щодо підготовки до контрнаступу і до нашої перемоги. Нам потрібно ще більше озброєння і ще більше боєкомплектів до цього озброєння, - наголосив Смірнов.

Відео про майстерну та злагоджену роботу операторів дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ та наших артилеристів показали на офіційній сторінці Мінобоони у Фейбуці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ дрон російські окупанти
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