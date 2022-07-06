Володимир Зеленський запевнив, що у нього немає непорозумінь з Генштабом

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 399

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між ним та Генеральним штабом ЗСУ немає непорозумінь, а питання щодо дозволів на переміщення військовозобов’язаних – «дрібна помилка», у порівнянні з єдністю проти Росії.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив 6 липня після засідання, під час якого він дав доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати дію Порядку отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних.

- У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні було окреме засідання щодо рішення Генштабу від 5 липня. Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять. Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 5 липня з’явилася інформація що Генштаб розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану, адже таких дозволів вимагає закон.

Вчора ввечері Володимир Зеленський у своєму відеозверненні попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

6 липня стало відомо, що Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання. Після цього Залужний заявив, що Генштаб скасував дію цього Порядку.