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Кременчук, Політика

Документ, що регламентував виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання скасовано

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 327

 

Порядок надання дозволу військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання відправлений на доопрацювання

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці про скасування рішення Генштабу ЗСУ про порядок щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним за межі місця свого проживання.

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, - про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави.

Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання.

Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави, - написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, що вчора були оприлюднені декілька документів щодо заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання та порядок надання дозволів на виїзд територіальним Центром комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматом).

Коментарі про це давали різні представники, включно й президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ військовий облік військкомат заборона
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