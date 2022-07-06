Вівчарка допомогла поліцейським Полтавщини знайти телефонного «хулігана», що їм погрожував

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

Двох порушників закону встановили в ході опрацювання одного виклику, що надійшов на лінію 102. Поліцейські стверджують, що такої ефективності вдалося досягти завдяки службовій вівчарці на ім’я Тайра, яка має відмінний нюх і бере слід правопорушника.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції на офіційному сайті управління.

За їх повідомленням, вранці 2 липня агресивний чоловік по телефону погрожував правоохоронцям розправою. На встановлення його особи негайно направили мобільну групу у складі працівників сектору реагування патрульної поліції, офіцера громади та інспекторки-кінолога зі службовою собакою.

Як розповіла інспекторка Кінологічного центру обласної поліції Алла Черкаська, в одному із селищ Миргородської тергромади, куди прибула ця мобільна група поліції, місцеві жителі вказали на речі невідомого, залишені неподалік залізничної колії. Службова вівчарка Тайра моментально взяла слід, який привів правоохоронців до кущів, в яких ховався чоловік.

Перевіривши його особистість за базами даних Нацполіції, правоохоронці встановили, що той перебуває у розшуку за ухилення від призначеного судом покарання (громадських робіт) за вчинення крадіжки.

Одночасно поліцейські з’ясували, що цей чоловік не має відношення до телефонного дзвінка з погрозами і продовжили пошук. Менше ніж за годину правоохоронці у цьому ж населеному пункті знайшли телефонного хулігана.

- Корисною виявилася інформація, яку надав поліцейський офіцер громади, а також допоміг відмінний нюх вівчарки, яка безпомилково відшукала потрібну адресу та впевнено спрямувала групу до одного із домогосподарств. Собака повела до дверей і не хотіла навіть відходити від них. Вона була впевнена, що він там перебуває, - розповіла Алла Черкаська.

39-річному чоловікові, який визнав свою причетність до телефонного хуліганства, загрожує штраф. А 30-річного чоловіка, який з березня перебував у державному розшуку, поліцейські передали працівникам Миргородського міського сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області для виконання вироку суду.