Тих, хто добровільно отримав російське громадянство, пропонують позбавляти українського

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У парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує вважати підставою для втрати громадянства України добровільне набуття громадянином України громадянства держави-агресора чи держави-окупанта, а також встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.

Про це йдеться у законопроєкті №6368-д.

Його автори пропонують позбавляти українського громадянства також за участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил держави-агресора (окупанта), яка воює з Україною. Законопроєкт також пропонує позбавляти громадянства осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки, за скоєння терористичного акту, публічні заклики до скоєння теракту, за створення терористичної групи чи організації, за фінансування тероризму.

Документ пропонує закріпити за Кабінетом Міністрів повноваження визначати держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. Громадяни таких держав під час набуття громадянства України замість виходу зі свого попереднього громадянства мають подати декларацію про визнання себе громадянином України.

Нагадаємо, що відповідно до статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство.