Чого домігся кремль: близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 293

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що близько мільйона українців наразі отримують бойовий і військовий досвід, а Україна «ударними темпами» здійснює переозброєння за стандартами НАТО.

- Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяця замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю і технологіями. Близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід. «План Путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, – написав Данілов у Твітері і подякував західним партнерам за підтримку.

Нагадаєм, що на сьогодні найбільшим партнером України є США, які виділили близько $7,6 млрд на безпекову допомогу нашій країні, відколи на посаду президента вступив Джо Байден. У тому числі приблизно $6,9 млрд – з початку широкомасштабного вторгнення росії з 24 лютого.