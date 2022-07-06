Чого домігся кремль: близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід

Секретар РНБО про «досягнення» кремля в Україні
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що близько мільйона українців наразі отримують бойовий і військовий досвід, а Україна «ударними темпами» здійснює переозброєння за стандартами НАТО.
- Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяця замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю і технологіями. Близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід. «План Путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, – написав Данілов у Твітері
і подякував західним партнерам за підтримку.
Нагадаєм, що на сьогодні найбільшим партнером України є США, які виділили близько $7,6 млрд на безпекову допомогу нашій країні, відколи на посаду президента вступив Джо Байден. У тому числі приблизно $6,9 млрд – з початку широкомасштабного вторгнення росії з 24 лютого.
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