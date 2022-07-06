Пенсійне посвдчення та е-посвідка в «Дії»: як кременчужанам взяти участь у бета-тестуванні

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 144

Незабаром в Україні розпочнеться тестування двох нових документів у застосунку «Дія» - пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання

Невдовзі розпочнеться тестування двох нових документів у застосунку «Дія» - пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання. Появу першого документу в електронному варіанті у Мінцифри анонсували ще у лютому, а е-посвідка набула актуальності вже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави.

Взяти участь у тестуванні можна за посиланням. Вимоги до учасників досить прості:

для участі в тестуванні пенсійного посвідчення необхідно мати документ, виданий із 2014 року, - пластиковий або у вигляді платіжної картки.

для участі в тестуванні посвідки треба мати документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, виданий після 25 квітня 2018 року та банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID і смартфон із NFC.

Обидва документи дуже затребувані в Україні. Наприклад, пенсійне посвідчення вважається другим паспортом для пенсіонерів. Ним користуються понад 12 млн українців. Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у «Дії».