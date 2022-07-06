Пенсійне посвдчення та е-посвідка в «Дії»: як кременчужанам взяти участь у бета-тестуванні

Незабаром в Україні розпочнеться тестування двох нових документів у застосунку «Дія» - пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання
Невдовзі розпочнеться тестування двох нових документів у застосунку «Дія» - пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання. Появу першого документу в електронному варіанті у Мінцифри анонсували ще у лютому, а е-посвідка набула актуальності вже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави.
Взяти участь у тестуванні можна за посиланням. Вимоги до учасників досить прості:
Обидва документи дуже затребувані в Україні. Наприклад, пенсійне посвідчення вважається другим паспортом для пенсіонерів. Ним користуються понад 12 млн українців. Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у «Дії».
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер