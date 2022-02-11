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Вже у березні в «Дії» з'явиться пенсійне посвідчення

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 250

 

Посвідчення у «Дії» матиме однакову з паперовим і електронним пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії

На Єдиному державному вебпорталі електронних послуг «Дія» вже в березні може з’явитися електронне пенсійне посвідчення. 
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Команда розробників «Дії» вже працює над тим, щоб всі власники пенсійних посвідчень мали доступ до відображення своїх документів у застосунку.

Як і у випадку з іншими документами, відображення формуватиметься автоматично за наявності в реєстрі відомостей, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформації з відповідних реєстрів.

Посвідчення у «Дії» матиме однакову з паперовим і електронним пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: песійне посвідчення дія цифровізація Мінцифри
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