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У Кременчуці виявили мігрантів з РФ та Азербайджану, яких депортують

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 358

 

Також чоловіків оштрафували

У Кременчуці виявили двох нелегальних мігрантів, повідомила пресслужба поліції.

Попередньо встановили, що 65-річний громадянин Російської Федерації та 62-річний громадянин Республіки Азербайджан перебували на території України без законних на те підстав. Чоловіки не виїхали за межі держави в установлений законодавством термін, проживали без документів на право проживання та ухилялися від виїзду.

Міграційна поліція області звернулася з клопотанням до регіонального Управління ДМС про притягнення порушників до адміністративної відповідальності та їх депортації.

За порушення правил міграційного законодавства працівники Крюківського районного відділу у Кременчуці УДМС в Полтавській області склали відносно іноземців протоколи за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування іноземців в України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обох фігурантів оштрафували та прийняли рішення щодо примусового повернення їх до країн походження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мігранти
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