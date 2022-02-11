У Кременчуці з'явиться новий кабельний канал

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 257

Логотипом каналу стане «Е Кременчук» і очікується, що він вестиме мовлення на території Кременчука та Горішніх Плавнів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала ліцензію на кабельне мовлення юридичний компанії каналу «Еспресо» ТОВ «Голдберрі» на запуск кабельного каналу у Кременчуці. «Детектор медіа» повідомляє, що таке рішення регулятор прийняв на засіданні 10 лютого.

Логотипом каналу стане «Е Кременчук» і очікується, що він вестиме мовлення на території Кременчука та Горішніх Плавнів. Цей канал компанія намагається запустити ще з 2020 року.

Наразі ТОВ «Голдберрі» має ліцензії на мовлення каналів «Еспресо» та «Е Біла Церква».

Також регулятор переоформив ліцензію каналу «Еспресо»: у програмній концепції мовника зменшилась кількість власного виробництва, натомість з’явилась частка іноземного виробництва - 2 години 18 хвилин.