У Кременчуці не повністю виплатили допомогу по догляду за інвалідами за 2021 рік

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1

Подібна ситуація вже стала традиційною для Кременчука, адже коштів у міському бюджеті постійно не вистачає

У Кременчуці станом на 7 лютого не повністю виплатили допомогу по догляду за людьми з інвалідністю за 2021 рік, але роблять усе, щоб не накопичувати борг. Про це міський голова Віталій Малецький розповів під час засідання виконкому 7 лютого:

- Є заборгованість від 600 до 800 тисяч за грудень 2021 року. Поточні нарахування намагаємося платити вчасно.

Подібна ситуація вже стала традиційною для Кременчука, адже коштів у міському бюджеті постійно не вистачає.