У Кременчуці не повністю виплатили допомогу по догляду за інвалідами за 2021 рік

Подібна ситуація вже стала традиційною для Кременчука, адже коштів у міському бюджеті постійно не вистачає
У Кременчуці станом на 7 лютого не повністю виплатили допомогу по догляду за людьми з інвалідністю за 2021 рік, але роблять усе, щоб не накопичувати борг. Про це міський голова Віталій Малецький розповів під час засідання виконкому 7 лютого:
Подібна ситуація вже стала традиційною для Кременчука, адже коштів у міському бюджеті постійно не вистачає.
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