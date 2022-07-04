Трьом поїздам терміново змінили маршрути – їдуть через Кременчук та запізнюються на 5 годин

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З технічних причин Укрзалізниця вимушена оперативно змінити маршрути курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави:

№722 Київ — Харків;

№22 Львів — Харків;

№150 Чернівці — Полтава.

Про це пресслужба Укрзалізниці написала у її Телеграм-каналі. Що стало причиною термінової зміни маршруту в Укрзалізниці не повідомляють.