Трьом поїздам терміново змінили маршрути – їдуть через Кременчук та запізнюються на 5 годин

З технічних причин Укрзалізниця вимушена оперативно змінити маршрути курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави:
№722 Київ — Харків;
№22 Львів — Харків;
№150 Чернівці — Полтава.
Про це пресслужба Укрзалізниці написала у її Телеграм-каналі. Що стало причиною термінової зміни маршруту в Укрзалізниці не повідомляють.
- Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.
Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.
Просимо вибачення за незручності. У разі потреби для уточнення інформації щодо варіантів пересадок звертайтеся до вокзальних чергових або поїзних бригад, - йдеться у повідомленні.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер