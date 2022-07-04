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Трьом поїздам терміново змінили маршрути – їдуть через Кременчук та запізнюються на 5 годин

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 165

 

Укрзалізниця попереджає пасажирів та зустрічаючих

З технічних причин Укрзалізниця вимушена оперативно змінити маршрути курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави:

№722 Київ — Харків;

№22 Львів — Харків;

№150 Чернівці — Полтава.

Про це пресслужба Укрзалізниці написала у її Телеграм-каналі. Що стало причиною термінової зміни маршруту в Укрзалізниці не повідомляють.

- Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.

Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.

Просимо вибачення за незручності. У разі потреби для уточнення інформації щодо варіантів пересадок звертайтеся  до вокзальних чергових або поїзних бригад, - йдеться у повідомленні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця Кременчук поїзд маршрут
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