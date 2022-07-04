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Нестерпно боляче, сумуємо і співчуваємо усім хто постраждав у цій злочинній та безжалісній війні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 401

 

Такі слова написало керівництво ОТР Bank на своїй сторінці у Фейсбуці з приводу загибелі у ТЦ «Амстор» їх співробітниці Олени Полякової

У супермаркеті побутової техніки COMFY в ТЦ «Амстор» разом з продавцями працювали кредитні фахівці. Керівництво та колектив ОТР Bank написало про свою співробітницю Олену Полякову, яка загинула від ракетного удару російської армії у торговельному центрі 27 червня.

На сторінці згадки про Олену, висловлення суму, болі та співчуття родині, її близьким та друзям.

- Сумуємо... Олена була життєрадісною, доброю, щирою та відкритою дівчиною, готова завжди зрозуміти, підтримати колег, допомогти в роботі.

Протягом семи років вона активно брала участь і перемагала у змаганнях та конкурсах банку з продажів. Олена була найкраща в усьому - лідер своєї команди, наставник для новачків, будь- яка мета була для неї лише можливістю підтвердити свою цілеспрямованість та незламність!

Щоразу Олена встановлювала нові і нові рекорди. При цьому була дуже командною і бажала, аби кожен колега зміг повторити її досягнення, з радістю ділилася секретами свого успіху у роботі, мала багато друзів, коханого чоловіка...

Нам нестерпно боляче, що сталася ця жахлива трагедія. Ми сумуємо разом із родиною Олени, зі всіма працівниками нашого банку та колегами з COMFY. Ми від усього серця співчуваємо жителям Кременчука та усієї України, хто постраждав у цій безглуздій, злочинній та безжалісній війні..., - написали на сторінці ОТР Bank.

За Оленою і всіма загиблими від російського ракетного удару у торговельному центру «Амстор» сумує весь Кременчук і вся Україна. Як і за всіма загиблими у цій безжальній війні, яку розв'язала росія.

Сьогодні у Кременчуці, Полтаві та Бреусівці прощаються з 4 загиблими в «Амсторі».

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦ Амстор Кременчук загиблі
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