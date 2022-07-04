Прокинулася вже у реанімації: у 22-річної Юлії 27 червня був перший робочий день в «Амсторі»

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 2 088

У перші години після того, як в «Амстор» влучила рашистська ракета, вдалось врятувати близько пів сотні людей. На другий день рятувальної операції стало зрозуміло — з-під завалів більше не витягнуть нікого живим. «Суспільне» опублікувало відео про те, як лікують поранених після обстрілу ТЦ і як родичі прощаються із загиблими та чекають на товернення тих, хто зник безвісти.

Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», куди везли поранених після вибуху і пожежі, Оксана Корлякова розповідає: родичі, знаючи, що їхні близькі були в «Амсторі» та не виходять на зв'язок, приїжджали у лікарню з надією їх там знайти. Травми у постражданих різні, тож комуть треба знаходитися у медзакладі 10 днів, комусь – більше місяця, бо є пацієнти з розтрощеними кістками.

Юлія до поранень

27 червня у 22-річної Юлії (на фото вище) був перший робочий день у магазині косметики в «Амсторі», вона мала працювати до 18.00. Після ракетного удару дівчина прокинулася вже у реанімації, не пам'ятаючи нічого про вибух. У неї травмована щелепа, голова, руки та тулуб.

Продавця електротехніки, який отримав травми, не сумісні з життям, поховали першим. А мама його колеги Оксана Грицай все ще сподівається на диво та чекає повернення сина...