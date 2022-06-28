Як Володимир Зеленський і Олексій Арестович прокоментували ситуацію у Кременчуці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по торговому центру у Кременчуці 27 червня — це не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар.
Він назвав цю атаку одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи та наголосив, що перед оголошенням повітряної тривоги у ТЦ було близько тисячі людей.
Очільник держави вкотре закликав людей завжди під час сигналу повітряної тривоги іти в укриття.
У свою чергу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у програмі «Фейгін Live» сказав, що почалася фаза ракетного терору з боку росії. Кругове відхилення ракет типу Х22, які зараз використовує рф, становить 600 м. По жодним точним цілям бити в центрі міста неможливо.
Телеграм-канал «Новинач» зібрав коментарі відомих політиків щодо ракетного обстрілу нашого міста.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден написав у Twitter:
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер