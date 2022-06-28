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Як Володимир Зеленський і Олексій Арестович прокоментували ситуацію у Кременчуці

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 2 179

 

Наше місто відчуло на собі, що таке ракетний терор з боку росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по торговому центру у Кременчуці 27 червня — це не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар.

Він назвав цю атаку одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи та наголосив, що перед оголошенням повітряної тривоги у ТЦ було близько тисячі людей.

- На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів... Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі, — заявляє Зеленський.

Очільник держави вкотре закликав людей завжди під час сигналу повітряної тривоги іти в укриття.

У свою чергу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у програмі «Фейгін Live» сказав, що почалася фаза ракетного терору з боку росії. Кругове відхилення ракет типу Х22, які зараз використовує рф, становить 600 м. По жодним точним цілям бити в центрі міста неможливо.

Телеграм-канал «Новинач» зібрав коментарі відомих політиків щодо ракетного обстрілу нашого міста.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден написав у Twitter:

Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом. Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: президент Зеленский Амстор обстріли США
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