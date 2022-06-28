Удар російською ракетою по торговому центру в Кременчуку: Радбез ООН збирає термінове засідання

Сьогодні, 08:12 Переглядів: 2 233

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22.00 за київським часом за участю представника України

Сьогодні, 28 червня, Рада Безпеки ООН збирає засідання для обговорення ракетного удару по Кременчуку й обстрілів російськими окупантами мирного українського населення. Про це повідомило норвезьке представництво ООН в Twitter.

- Повідомлення про напад росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, - ідеться в дописі.

Засідання Радбезу розпочнеться о 15.00 за східноамериканським часом, о 22.00 за Києвом. Очікується, що у ньому візьме участь представник України.

27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці. У торговому центрі перебувала понад тисяча цивільних.

Унаслідок атаки загинуло щонайменше 18 людей, 59 мирних мешканців отримали поранення.

Світові лідери та організації назвали діїї рф черговим воєнним злочином. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії армії рф звірством.