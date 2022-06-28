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Кількість загиблих у ТРЦ «Амстор» зросла до 18 людей (додано)

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 3 010

 

Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки на 50% загальної площі супермаркету

Унаслідок влучання ракети у ТРЦ «Амстор» загинуло 18 людей (з яких одна людина померла в лікарні), ще не всіх . ДСНС України надала оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків обстрілу станом на 7.00. За медичною допомогою звернулося 59 кременчужан, з них 25 госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Сьогодні, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи продовжуються, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки на 50% загальної площі супермаркету.


Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До робіт від ДСНС залучили 440 людей (зокрема 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Додано:

Мер Віталій Малецький повідомив, що 36 людей зараз вважаються зниклими безвісти – це працівники супермаркету та відвідувачі.

Розбір завалів ТРЦ «Амстор» у Кремечуці триває. Всю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає, - зауважив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він додав, що особи не усіх загиблих вдалося встановити.

Фото: Артем Коваленко, ДСНС
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко, ДСНС Відео: Артем Коваленко, ДСНС
Теги: Амстор завал загиблі поранені обстріл ДСНС
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