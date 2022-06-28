Унаслідок влучання ракети у ТРЦ «Амстор» загинуло 18 людей (з яких одна людина померла в лікарні), ще не всіх . ДСНС України надала оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків обстрілу станом на 7.00. За медичною допомогою звернулося 59 кременчужан, з них 25 госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Сьогодні, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи продовжуються, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки на 50% загальної площі супермаркету.
Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До робіт від ДСНС залучили 440 людей (зокрема 14 психологів) та 70 одиниць техніки.
Додано:
Мер Віталій Малецький повідомив, що 36 людей зараз вважаються зниклими безвісти – це працівники супермаркету та відвідувачі.
Він додав, що особи не усіх загиблих вдалося встановити.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер