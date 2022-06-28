Тролейбуси та автобус №25 у Кременчуці тимчасово можуть ходити по маршруту №3 (додано)

Сьогодні, 07:12 Переглядів: 792

На Першотравневій - роботи з відновлення ліній електропередач, біля ТЦ Амстор тривають рятувальні роботи

Тролейбуси №2, 5, 26, а також автобус №25 сьогодні можуть їздити по маршруту №3.

Це пов'язано з рятувальними роботами біля ТЦ «Амстор» внаслідок ракетних ударів та через відновлювальні роботи на лінії електропередач по вул. Першотравневій.

Додано:

Як повідомляють кременчужани, зранку 28 червня на маршрути вийшли автономні тролейбуси. Маршрути №1 та 5 доїжджають до вулиці Небесної сотні, переставлять «ріжки» та їдуть за маршрутом №3 (до «Амстора» не їдуть).