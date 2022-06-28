40 заяв від кременчужан надійшло про безвісти зниклих рідних, - Офіс Генпрокурора

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Станом на 23.00 27 червня до поліції надійшло 40 заяв щодо безвісти зниклих родичів внаслідок ракетних ударів по ТЦ «Амстор», повідомляє Офіс Генпрокурора.

За їхніми даними, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці зросла до 13.

Кременчужани розшукують своїх родичів, які знаходилися у ТРЦ «Амстор» під час обстрілу



