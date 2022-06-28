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У ЦНАПі Кременчука розширили спектр послуг із соціальних питань

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 299

 

Детально з переліком необхідних документів, порядком і способом їх подання можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП

З 27 червня у ЦНАП Кременчука управління соціального захисту населення Автозаводського, Крюківського районів міста Кременчука й Кременчуцького району розпочинають прийом заявок на послуги:

  • 58/59-67 «Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів»,
  • 58/59-68 «Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів»,
  • 58/59/66-69 «Видача довідки про доходи та/або перебування (не перебування) на обліку одержувача житлової субсидії, державних допомог та компенсацій».

Важливо: на компенсацію мають право особи з інвалідністю і діти з інвалідністю до 18 років, яким інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону «Про протимінну діяльність в Україні».

У наданні послуги відмовлять, якщо звернення за призначенням компенсації надійшло пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами.

Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться щорічно один раз на рік до 15 жовтня поточного року.

Детально з переліком необхідних документів, порядком і способом їх подання можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП

Для довідки! Телефони гарячих ліній УСЗН:

  • Автозаводський район: 0682656825,
  • Крюківський район: 0687230040.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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