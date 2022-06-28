У ЦНАПі Кременчука розширили спектр послуг із соціальних питань

Детально з переліком необхідних документів, порядком і способом їх подання можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП
З 27 червня у ЦНАП Кременчука управління соціального захисту населення Автозаводського, Крюківського районів міста Кременчука й Кременчуцького району розпочинають прийом заявок на послуги:
Важливо: на компенсацію мають право особи з інвалідністю і діти з інвалідністю до 18 років, яким інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону «Про протимінну діяльність в Україні».
У наданні послуги відмовлять, якщо звернення за призначенням компенсації надійшло пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами.
Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться щорічно один раз на рік до 15 жовтня поточного року.
Детально з переліком необхідних документів, порядком і способом їх подання можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП.
Для довідки! Телефони гарячих ліній УСЗН:
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер