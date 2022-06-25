Зі складу Федерації боксу України виключили осередок Полтавщини

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Також довічно від боксу відсторонили кременчужанина Михайла Мельника

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації боксу України, за результатами засідання від 10 червня, видав рішення, яким виключив зі складу ФБУ 10 місцевих осередків, а також заборонив 26 особам здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з боксом, довічно.

Відповідні санкції застосовані до Донецької, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської обласних та Київської міської федерацій боксу, а також до фізичних осіб: Артюха Євгена Олександровича, Біндера Владислава Олександровича, Волканова Вадима Анатолійовича, Волкова Миколи Ігоревича, Гончаренка Михайла Дмитровича, Гордієнка Олександра Анатолійовича, Денисенка Віктора Юрійовича, Єлисєєва Дмитра Васильовича, Задорожного Леоніда Яковича, Ільченка Олега Юрійовича, Калашнікова Костянтина Миколайовича, Карабіна Мирослава Євгеновича, Котельника Андрія Миколайовича, Лавринчука Сергія Миколайовича, Меджидова Джамала Аладіновича, Мельника Михайла Івановича (кременчужанин, керівник Федерації боксу Полтавщини - ред.), Мулика Романа Мироновича, Негоди Олександра Володимировича, Новікова Дмитра Миколайовича, Соколовського Володимира Олександровича, Трофімова Олексія Станіславовича, Хітрова Євгена Ігоровича, Чумакова Андрія Анатолійовича, Шевченка Кирила Валерійовича, Шевчука Юрія Васильовича, Шкромади Юрія Івановича, які, не зважаючи на рішення та директиви дисциплінарних органів, здійснили порушення ч. 2 ст. 4, пп. 3.11, 3.12, 3.13 ч. 3 ст. 4 Дисциплінарного кодексу ФБУ.

Нагадаємо, що минулого року розгорівся скандал в середині Федерації боксу України.