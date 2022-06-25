Під Кременчуком за допомогою квадроциклів гасять лісові пожежі

Щоб оперативно загасити невелику пожежу, лісівники обладнали квадроцикл спеціальною місткістю для води
Ось такий квадроцикл став надійним помічником для лісівників Салівського лісництва ДП "Кременчуцький лісгосп". Щоб оперативно загасити невелику пожежу, лісівники обладнали квадроцикл спеціальною місткістю для води, що дає змогу швидко погасити невелике загоряння або ж вчасно локалізувати лісову пожежу.
Транспортний засіб працівники лісництва використовують для патрулювання лісовими масивами у межах міста Горішні Плавні. Саме тут значне рекреаційне навантаження, а тому постійне рейдування та оперативне виявлення загорянь у лісах є важливим складником боротьби з лісовими пожежами.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер