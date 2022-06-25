Під Кременчуком за допомогою квадроциклів гасять лісові пожежі

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 315

Ось такий квадроцикл став надійним помічником для лісівників Салівського лісництва ДП "Кременчуцький лісгосп". Щоб оперативно загасити невелику пожежу, лісівники обладнали квадроцикл спеціальною місткістю для води, що дає змогу швидко погасити невелике загоряння або ж вчасно локалізувати лісову пожежу.

Транспортний засіб працівники лісництва використовують для патрулювання лісовими масивами у межах міста Горішні Плавні. Саме тут значне рекреаційне навантаження, а тому постійне рейдування та оперативне виявлення загорянь у лісах є важливим складником боротьби з лісовими пожежами.

- Квадроцикл отримали взимку від Держлісагентства для потреб державної лісової охорони. Використовуємо його для охорони лісу від пожеж та браконьєрів. У пожежонебезпечний період, коли ризик виникнення загорянь у лісі дуже високий, такий мобільний транспорт допомагає нашим працівникам не тільки вчасно прибути на місце пожежі, а й загасити її, – розповідає головний лісничий підприємства Роман Пащенко.