Про події у Кременчуцькому районі та реанімобіль від «Червоного Хреста», що обслуговуватиме села

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 269

Україна нарешті отримала статус кандидата у члени ЄС. Про це на початку ранкового брифінгу нагадав та висловив впевненість, що ми пройдемо цей шлях швидко і станемо повноправними членами європейської сім’ї, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

За минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 4 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішуються питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Ще один адмінпротокол складений за фактом домашнього насильства.

Вчора у районі була скоєна одна ДТП – нажаль, є потерпілі.

Артем Даценко повідомив, що органи соціального захисту видали у районі 14721 довідку ВПО, з них 9843 особам нарахована допомога на проживання, яка буде виплачена найближчим часом.

- Різність у цифрах пояснюється тим, що довідки видаються усім вимушеним переселенцям, а допомога нараховується лише на рахунки повнолітніх. Тобто батьки отримують допомогу і на своїх дітей, - додав він.

Артем Даценко також повідомив, що Полтавська обласна організація «Червоного Хреста» виступила з ініціативою і готова організувати у Кременчуцькому районі роботу мобільної медичної бригади на укомплектованому реанімобілі. У бригаді буде лікар та медсестра для обслуговування пенсіонерів і ВПО у віддалених населених пунктах району.

- Реанімобіль буде приймати від 7 до 15 пацієнтів на день. Ми розробимо графік його пересування і спільно з Червоним Хрестом запустимо цей проєкт, - додав Артем Даценко