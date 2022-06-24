У Кременчуцькому районі запрацював підрозділ із захисту прав споживачів: куди звертатися

Про роботу районного управління Держпродспоживслужби на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Зокрема були проведені перевірки за заявою двох громадян щодо неправомірного зняття коштів з їх банківських карток під час покупок у супермаркеті. Скарги підтвердилися, кошти покупцям повернули.
Перевіряли також скарги на необґрунтоване завищення цін у магазинах на продовольчі товари та ціни на пальне на АЗС. Власників останніх було притягнуто до адміністративної відповідальності.
Він повідомив, що підрозділ із захисту прав споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби знаходиться за адресою: вулиця Київська,7А. Поскаржитись можна і по телефону.
Телефон «гарячої лінії» Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області - 0933620536
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер