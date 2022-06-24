У Кременчуцькому районі запрацював підрозділ із захисту прав споживачів: куди звертатися

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Про роботу районного управління Держпродспоживслужби на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Зокрема були проведені перевірки за заявою двох громадян щодо неправомірного зняття коштів з їх банківських карток під час покупок у супермаркеті. Скарги підтвердилися, кошти покупцям повернули.

Перевіряли також скарги на необґрунтоване завищення цін у магазинах на продовольчі товари та ціни на пальне на АЗС. Власників останніх було притягнуто до адміністративної відповідальності.

- Моніторинг цін на основні види товарів у Кременчуцькому районі свідчить, що вони відповідають середньообласному рівню. Якщо у громадян є скарги, то хочу повідомити що у районному управлінні Держпрожспоживслужби створений окремий підрозділ по захисту прав споживачів, куди можна звертатися та відстоювати свої права, - наголосив Артем Даценко.

Він повідомив, що підрозділ із захисту прав споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби знаходиться за адресою: вулиця Київська,7А. Поскаржитись можна і по телефону.

Телефон «гарячої лінії» Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області - 0933620536