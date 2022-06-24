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Кременчук, Споживач

У Кременчуцькому районі запрацював підрозділ із захисту прав споживачів: куди звертатися

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 340

  

У Кременчуцькій РВА назвали телефон «гарячої лінії» Держпродспоживслужби

Про роботу районного управління Держпродспоживслужби на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Зокрема були проведені перевірки за заявою двох громадян щодо неправомірного зняття коштів з їх банківських карток під час покупок у супермаркеті. Скарги підтвердилися, кошти покупцям повернули.

Перевіряли також скарги на необґрунтоване завищення цін у магазинах на продовольчі товари та ціни на пальне на АЗС. Власників останніх було притягнуто до адміністративної відповідальності.

- Моніторинг цін на основні види товарів у Кременчуцькому районі свідчить, що вони відповідають середньообласному рівню. Якщо у громадян є скарги, то хочу повідомити що у районному управлінні Держпрожспоживслужби створений окремий підрозділ по захисту прав споживачів, куди можна звертатися та відстоювати свої права, - наголосив Артем Даценко.

Він повідомив, що підрозділ із захисту прав споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби знаходиться за адресою: вулиця Київська,7А. Поскаржитись можна і по телефону.

Телефон «гарячої лінії» Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області - 0933620536

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба гаряча лінія Кременчуцька РВА
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