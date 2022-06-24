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Зведення Генштабу, РСЗВ HIMARS нищать окупантів, а одним «Алігатором» у них стало менше

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 202

 

У мережі з'явилися перші кадри бойового застосування американської реактивної системи залпового вогню HIMARS

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти втратили вже 34 530 військових. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу війська рф зазнали на Бахмутському та Слов'янському напрямках.

Крім того, бойові втрати рашистів на 24 червня орієнтовно склали:

танків - 1507 (+3),

бойових броньованих машин – 3637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

РСЗВ - 241 (+1),

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

вертольотів - 183,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилаті ракети - 137,

кораблі/катери - 14,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5),

спеціальна техніка – 60.

 

Пресслужба 80-ї ДШБр повідомила, що українські десантники на східному напрямку збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».

А у мережі з'явилися перші кадри бойового застосування американської реактивної системи залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS, яка змонтована на колісному шасі. 

Завдяки далекобійним РСЗВ HIMARS українські військові можуть вражати ворожі цілі на відстані до 70-80 км. Це значно підвищить ефективність дій ЗСУ та збільшить втрати російських окупантів як в особовому складі, так і у військовій техніці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів
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