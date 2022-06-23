Про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу: випадків шахрайства побільшало

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 170

У Кременчуцькій РВА закликають бути обачними, щоб не втратити гроші

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою, наскільки це можливо під час війни.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 11 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротокол за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівки цього водія, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано одну особу за підозрою у зберіганні наркотичних речовин та ще одну за незаконне поводження зі зброєю.

Побільшало випадків домашнього насильства – за минулу добу поліцейські 6 разів виїжджали для приборкання насильників, а також більше стало правопорушень, пов’язаних із шахрайством. Вчора до поліції звернулося 5 осіб, які постраждали від дій шахраїв.

- Шахраї під час війни активізувалися. Зазвичай виманюють у людей гроші через інтернет. Тому раджу усім буди дуже обачними та обережними, не перераховувати кошти, не надавати інформацію по своїм карткам, не переходити за пропонованими шахраями посиленнями. Інакше можна втратити кошти з банківської картки, - пояснив Олег Лєднік.