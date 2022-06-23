У Міноборони пояснили чому під час війни військова інформація подається з запізненням у часі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 185

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр вчергове закликає громадськість не розголошувати чи спотворювати інформацію про деталі військової операції до того, як про це заявлять офіційні джерела – Міноборони або ЗСУ. Це завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

- Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент, – наголосила Ганна Маляр.

Як резонансний приклад вона навела нещодавню ситуацію, як двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.

- Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ, – закликала Ганна Маляр.

Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

- Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань, – заявила заступник Міністра оборони України.