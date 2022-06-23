У Міноборони пояснили чому під час війни військова інформація подається з запізненням у часі

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр вчергове закликає громадськість не розголошувати чи спотворювати інформацію про деталі військової операції до того, як про це заявлять офіційні джерела – Міноборони або ЗСУ. Це завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.
Як резонансний приклад вона навела нещодавню ситуацію, як двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.
Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер