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У Міноборони пояснили чому під час війни військова інформація подається з запізненням у часі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 185

 

Передчасне розголошення інформації про деталі військової операції завдає шкоду ЗСУ

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр вчергове закликає громадськість не розголошувати чи спотворювати інформацію про деталі військової операції до того, як про це заявлять офіційні джерела – Міноборони або ЗСУ. Це завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

- Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент, – наголосила Ганна Маляр.

Як резонансний приклад вона навела нещодавню ситуацію, як двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ.

- Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ, – закликала Ганна Маляр.

Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

- Це означає, що розголошення або спотворення  інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань, – заявила заступник Міністра оборони України.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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