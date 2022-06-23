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Кременчук, Полтавщина, Воины света

Полтавщина на колінах провела в останню путь командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

 

Вічна пам'ять Герою!

У Києві на майдані Незалежності попрощались із командиром батальйону «Карпатська Січ» Олегом Куциним. Олег Куцин, із позивним «Кум», був комбатом 49-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Він заснував «Легіон Свободи», яким керував протягом багатьох років. Загинув на Харківщині.

- На східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49 окремий стрілецький батальйон ЗСУ). Його знали як справжнього воїна, поважали як командира та добру людину з незламним характером, – написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Із 24 лютого 2022 року «ОДЧ Карпатська Січ» обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ перебуває на Ізюмському напрямку Харківщини.

Напередодні прощання у Києві, мешканці Полтавщини, 20 червня, на колінах провели воїна в останній шлях. На відео зафіксовано, як велика кількість людей у камуфляжах, мілітарних та інших одностроях під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами опустилися на одне коліно на узбіччях дороги, якою прямує колона авто.

- Так зустрічають українські міста Героя! Світла пам’ять Олегові Івановичу Куцину! – прокоментував Петро Кузик, який очолює батальйон Свобода.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света воїни світла
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