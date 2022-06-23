Полтавщина на колінах провела в останню путь командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина

У Києві на майдані Незалежності попрощались із командиром батальйону «Карпатська Січ» Олегом Куциним. Олег Куцин, із позивним «Кум», був комбатом 49-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Він заснував «Легіон Свободи», яким керував протягом багатьох років. Загинув на Харківщині.
Із 24 лютого 2022 року «ОДЧ Карпатська Січ» обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ перебуває на Ізюмському напрямку Харківщини.
Напередодні прощання у Києві, мешканці Полтавщини, 20 червня, на колінах провели воїна в останній шлях. На відео зафіксовано, як велика кількість людей у камуфляжах, мілітарних та інших одностроях під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами опустилися на одне коліно на узбіччях дороги, якою прямує колона авто.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер