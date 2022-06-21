На Полтавщині розстріляли коней фермера, до якого раніше влучила ракета рашистів

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 808

У ніч з 19 на 20 червня невідомі розстріляли 4 коней на фермі, яку раніше обстріляли російські війська. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб виданню Ptv.

Власник ферми повідомив поліціянтам про те, що на орендованій ним земельній ділянці він виявив тіла 4 коней з вогнепальними пораненнями. За цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження із тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі на фермі залишилася одна кобила та двоє лошат різного віку, про це повідомила тренерка клубу Юлія, яка провела з тваринами близько восьми років. Жінка додала, що потрапити на територію під час комендантської години не просто, а знайти темних жеребців посеред ночі взагалі нереально.