На Полтавщині очікують грози та сильні шквари

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 401

Синоптики попереджають про погіршення погодніх умов. У другій половині дня 21 червня, на Полтавської області очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, град, зливи (1 рівень небезпечності - жовтий).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.