У Києві могла з'явитися вулиця Кременчуцька, проте голосів не набралося

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 350

У додатку Київ Цифровий закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами. Про це йдеться на сайті Київської міськради.

Загалом отримали понад 6,5 мільйонів голосів. До рейтингового електронного голосування за перейменуваннями міських об'єктів увійшли 296 об'єктів, які були відібрані експертною комісією.

Серед запропонований варіантів щодо перейменування вулиць пропонували перейменувати вулиці на честь Кременчука. Наприклад, вулицю Магнітогорську (тепер буде вул.Хімічна, адже рекомендовано експертами й набрало більшість голосів), пров. Магнітогорський (пров. Херсонський), вулиця та провулок Волго-Донського (Михайлини Коцюбинської).

З результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.