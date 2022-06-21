Легкоатлетка з Полтавщини виграла півмарафон у Чехії

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 59

Валерія Зіненко швидше за інших пробігла більше 21 км.

Легкоатлетка Валерія Зіненко з Лубен перемогла у напівмарафоні, що днями у чеському Оломуці, повідомляє Федерація легкої атлетики України. Тут відбувся масовий міжнародний турнір Mattoni Olomouc Half Marathon 2022. У змаганнях брали участь і українські спортсмени, і серед чоловіків і серед жінок наші були найшвидшими.

Так, півмарафонську дистанцію 21,097 км виграла Валерія Зіненко Вона пробігла цей відрізок за 1:12:57 і впевнено випередила всіх суперниць, залишивши позаду спортсменок з Бельгії та Чехії.