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Найближчим часом систему електронний квитків у Кременчуці впроваджувати не будуть

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 519

 

Залучити компанію-оператора ринку електронних квитків під час війни важко

Найближчим часом систему електронний квитків у Кременчуці впроваджувати не будуть. Про це сказав міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів. Журналісти нагадали йому, що була обіцянка запустити у місті систему електронний квитків, коли вартість проїзду у громадському транспорті зросте до 8 грн. А зараз вона вже становить 10 грн.

Мер пояснив: щоб її впровадити, треба залучити компанію-оператора ринку електронних квитків, яка інвестуватиме кілька мільйонів доларів у цей проєкт. Але в умовах війни мало хто може зголоситися це робити. Витрачати з міського бюджету мінімум мільйон доларів (бо треба термінали та програмне забезпечення, кожен автобус/тролейбус має бути обладнаний трьома пристроями для зчитування карток) зараз також ніхто не буде.

Проте пан Малецький запевнив, що з цими компаніями йдуть перемовини, від ідеї електронних квитків не відмовляються:

- Ми проводимо перемовини з цими суб'єктами, ми хочемо, можливо, якось застрахувати ці інвестиції, щоб вони розуміли, що у будь-якому випадку своє отримають.

Нагадаємо, міська влада обіцяє електронні квитки у транспорті вже шостий рік поспіль.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: транспорт електронний квиток фінансування
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