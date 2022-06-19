Найближчим часом систему електронний квитків у Кременчуці впроваджувати не будуть

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 519

Найближчим часом систему електронний квитків у Кременчуці впроваджувати не будуть. Про це сказав міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів. Журналісти нагадали йому, що була обіцянка запустити у місті систему електронний квитків, коли вартість проїзду у громадському транспорті зросте до 8 грн. А зараз вона вже становить 10 грн.

Мер пояснив: щоб її впровадити, треба залучити компанію-оператора ринку електронних квитків, яка інвестуватиме кілька мільйонів доларів у цей проєкт. Але в умовах війни мало хто може зголоситися це робити. Витрачати з міського бюджету мінімум мільйон доларів (бо треба термінали та програмне забезпечення, кожен автобус/тролейбус має бути обладнаний трьома пристроями для зчитування карток) зараз також ніхто не буде.

Проте пан Малецький запевнив, що з цими компаніями йдуть перемовини, від ідеї електронних квитків не відмовляються:

- Ми проводимо перемовини з цими суб'єктами, ми хочемо, можливо, якось застрахувати ці інвестиції, щоб вони розуміли, що у будь-якому випадку своє отримають.

Нагадаємо, міська влада обіцяє електронні квитки у транспорті вже шостий рік поспіль.