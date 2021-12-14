Мер Кременчука пообіцяв електронний квиток у транспорті. Обіцянці вже п’ятий рік

Міський голова визнає, що зараз перевізникам платять з бюджету «за повітря»
Мер Віталій Малецький вчергове пообіцяв систему електронного обліку пасажирів у транспорті, що дозволить відшкодовувати з бюджету кошти за реально перевезених пільговиків. Про це мер заявив під час засідання бюджетної депутатської комісії.
У проєкті міського бюджету видатки на транспорт збільшені на 6 млн грн. Але компенсацію перевізникам за пільговиків закладають на рівні минулого року.
Тобто на даний час місто платить не за фактичних, а за «розрахункових» пільговиків.
Презентувати напрацювання по електронній системі він пообіцяв «найближчим часом» - коли саме, не уточнив.
Розмови про електронний квиток у місті мерія веде вже п’ятий рік. Ще в листопаді 2017 року мер обіцяв містянам електронний квиток у 2018 році. І ось – знову обіцяє. За час обіцянок плата за проїзд підвищилася кілька разів. У тому числі в звичайному режимі (за який і відшкодовують гроші перевізникам) – у чотири рази, із 2 до 8 гривень.
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