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Мер Кременчука пообіцяв електронний квиток у транспорті. Обіцянці вже п’ятий рік

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 249 Коментарів: 1

 

Міський голова визнає, що зараз перевізникам платять з бюджету «за повітря»

Мер Віталій Малецький вчергове пообіцяв систему електронного обліку пасажирів у транспорті, що дозволить відшкодовувати з бюджету кошти за реально перевезених пільговиків. Про це мер заявив під час засідання бюджетної депутатської комісії.

У проєкті міського бюджету видатки на транспорт збільшені на 6 млн грн. Але компенсацію перевізникам за пільговиків закладають на рівні минулого року.

- Виходом з цієї ситуації може бути лише впровадження електронного обліку. Якщо її не буде, ми й надалі платитимемо перевізникам «за повітря». І зараз ми платимо «за повітря» дуже багато коштів. Немає іншого варіанту (розрахунку – ред.), крім методики, яка затверджена Постановою Кабміну – сказав міський голова.

Тобто на даний час місто платить не за фактичних, а за «розрахункових» пільговиків.

- Завдання відділу транспорту – ввести якомога швидше систему електронного обліку пасажирів, - додав Віталій Малецький.

Презентувати напрацювання по електронній системі він пообіцяв «найближчим часом» - коли саме, не уточнив.

Розмови про електронний квиток у місті мерія веде вже п’ятий рік. Ще в листопаді 2017 року мер обіцяв містянам електронний квиток у 2018 році. І ось – знову обіцяє. За час обіцянок плата за проїзд підвищилася кілька разів. У тому числі в звичайному режимі (за який і відшкодовують гроші перевізникам) – у чотири рази, із 2 до 8 гривень.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Економічна правда
Теги: транспорт проїзд електронний квиток
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Коментарі: 1

684
shtai:
Сьогодні, 15:00

Наче не перше квітня.


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