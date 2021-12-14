Делегація з Кременчука переймала досвід Німеччини у розвитку туризму

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З 22 до 27 листопада делегація трьох муніципалітетів з Кременчука, Ужгорода та Броварів перебувала у Німеччині з ознайомчим візитом. У складі кременчуцької делегації керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов, директор КП «Інститут розвитку Кременчука» Павло Бедрацкий та заступник директора з проєктної діяльності КП «Інститут розвитку Кременчука» Оксана Кузьменко.

В рамках навчальної програми вивчали досвід Німеччини у питаннях туристичного розвитку, а також крафтових виробників та креативних індустрій. Про це повідомляє пресслужба Інституту розвитку Кременчука.

Перша локація - музей під відкритим небом Феррополіс, який розташований на півострові поблизу Грефенхайніхен у східній Німеччині. Раніше тут був великий вугільний кар’єр, який після закриття у 1995 році перетворили на експозицію музею просто неба, а «експонатами» музею стали величезні промислові машин, які працювали у кар’єрах. Музей використовують як майданчик для проведення музичних фестивалів і концертів у Німеччині.

Дуже вразила зустріч з представниками туристичної асоціації регіону світової спадщини Ангальт-Дессау-Віттенберг. Місто Вітенберг у XVI столітті було великим центром культурного і політичного життя Німеччини, зіграло помітну роль на початку реформації, було місцем діяльності Мартіна Лютера, який написав 95 тез. Тому туристична робота зосереджена у підтримці та розвитку саме історичної спадщини регіону. У регіоні є 2 туристичних центри, які займаються маркетингом території та музей-панорама Віттенберг 3600 , де «оживає» історія міста Лютера. Це тихе спокійне туристичне місто з населенням близько 45 000 осіб.



У Віттенберзі делегація мала зустріч бургомістром паном Йохеном Кірхнером, який розповів про економіку міста, про місцеве самоврядування, про життєдіяльність міста в умовах пандемії. Наша делегація відвідала також і Магдебург, побувала у туристичній мережі B2B Саксонії-Ангальт. Вразила онлайн платформа туристичної мережі, яка охоплює всі базові галузі, які відносяться до туризму, а це і туристичні маршрути, готелі, контакти, кафе та ресторани, нерухомість, туристичні організації, юридичні та фінансові консультації, а також робота та подальша освіта. Наразі актуальним питанням є висвітлення інформації про туризм в умовах пандемії.

У Гарці відвідали туристичний маршрут «Стежка верхівками дерев», який знаходиться біля підніжжя Бургберга, та проводить туристів над старими кронами дерев Холодної долини. Під час прогулянки туристи ознайомлюються з інформацію про лісову галузь, природу та навколишнє середовище.