Борис Джонсон заявив, що Євробачення-2023 має пройти в Україні: за рік усе буде добре

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після свого візиту до Києва заявив, що Україна заслужила провести Євробачення-2023 на своїй території, оскільки здобула перемогу в цьогорічному конкурсі. Політик переконаний, що наша країна впорається з організацією шоу, попри війну проти росії, тим більше, що має на підготовку ще цілий рік.
Слова Джонсона оприлюднило видання The Guardian. Він зізнався, що можливість провести Євробачення у Великій Британії його приваблює, однак він назвав це несправедливим стосовно України.
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 червня, стало відомо, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, представник якої посів друге місце на конкурсі цього року.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з ухваленим Європейською мовною спілкою рішенням щодо неможливості проведення Євробачення-2023 у нашій країні. Він вимагає додаткових переговорів, результат яких задовольнить обидві сторони.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер