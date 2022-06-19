Борис Джонсон заявив, що Євробачення-2023 має пройти в Україні: за рік усе буде добре

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 348

Він вважає, що українці це заслужили і повинні мати право провести конкурс в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після свого візиту до Києва заявив, що Україна заслужила провести Євробачення-2023 на своїй території, оскільки здобула перемогу в цьогорічному конкурсі. Політик переконаний, що наша країна впорається з організацією шоу, попри війну проти росії, тим більше, що має на підготовку ще цілий рік.

Слова Джонсона оприлюднило видання The Guardian. Він зізнався, що можливість провести Євробачення у Великій Британії його приваблює, однак він назвав це несправедливим стосовно України.

- Українці виграли Євробачення-2022. Я знаю, що у нас була хороша пісня, і я дуже хотів би, щоб наступний конкурс відбувся у Великій Британії. Але українці заслужили це право. Я вважаю, що вони повинні мати право провести конкурс в Україні. Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто могло б прийняти Євробачення-2023. До конкурсу ще рік, усе буде добре на той час, – переконаний британський прем’єр.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 червня, стало відомо, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, представник якої посів друге місце на конкурсі цього року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з ухваленим Європейською мовною спілкою рішенням щодо неможливості проведення Євробачення-2023 у нашій країні. Він вимагає додаткових переговорів, результат яких задовольнить обидві сторони.